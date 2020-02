"Gracias por los memes": "Chabelo" catafixia burlas a sus 85 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Xavier López ''Chabelo'' se ha colocado como uno de los personajes más recurrentes en memes por cuestión de la edad del artista, sobre todo ahora que recién cumplió 85 años.

''El niño'' más afamado de la televisión mexicana aseveró al respecto que no toma a mal las bromas, incluso las interpreta como una homaneje a su trayectoria artística.

Yo le estoy muy agradecido a todas y cada una de las personas que se toman la molestia de escribir un meme con respecto a un servidor. Algunos son, posiblemente piensan que son ofensivos, yo no lo tomo así... de todo corazón, y no hablo nomás de dientes para afuera, les digo gracias”, comentó el ex conductor.