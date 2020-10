¡Gomita se quita los implantes de los glúteos!; así se ve ahora

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente Araceli Ordaz Campo, mejor conocida como ‘’Gomita’’, ofreció una entrevista a la revista TVNotas donde confesó que había retirado los implantes de sus glúteos.

La famosa señaló que fue el 30 de abril cuando se sometió a la cirugía de extracción, algo que quiso realizar luego de hacer un viaje a Colombia en 2019, lugar en el que tomó una clase con el coach de vida Diego Dreyfus.

Tras tener una charla con él, Araceli asegura que hizo click con su filosofía de vida dándose cuenta de las malas decisiones que había tomado para su cuerpo, incluso aceptó que se había vuelto un ‘’vicio’’ para ella, situación que eventualmente la llevó a tener una ‘’terrible crisis existencial”.

La conductora expresó que los deseos por cambiar su físico surgieron por la televisión, pues sólo quería verse igual que las demás y tener cierto atractivo.

Gomita cuenta que, luego e tomar la decisión de retirar los implantes, lo más difícil fue encontrar a un doctor que quisiera hacerlo ya que muchos le decían que era una cirugía delicada y preferían no tomar el riesgo.

‘’Nunca me había dado cuenta del valor de las cosas, y sobre todo, de mi cuerpo; hice una conexión muy cañona conmigo misma. Ahora me digo: ‘¡Con nalgas o sin nalgas me van a querer!’'', contó la famosa para la revista.

Al finalizar señaló que próximamente se quitará también los implantes del pecho.