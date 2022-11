Gloria Trevi rechazó invitación de Yuri a cantar ¿Cuál fue el motivo?

CIUDAD DE MÉXICO.- La carrera profesional de Yuri últimamente se ha visto opacada por ciertos comentarios, frases o escándalos que ha atravesado a nivel personal o profesional.

Como fue el caso que generó mucha polémica cuando lanzó comentarios hacia la comunidad LGBT, y esto mismo la llevó a recibir críticas por diferentes artistas y medios, como lo fue Gloria Trevi, Susana Zabaleta y Carmen Zampuzano.

Hace poco se dio a conocer por Yuri que había invitado a Gloria Trevi a uno de sus shows en la Arena Ciudad de México, pero Trevi le rechazo la invitación por los dichos de Yuri hacia la comunidad LGBT. A todo esto hay sumarle que muchas personas en redes sociales están “cancelando” a Yuri.

Pero a pesar de todo esto, en redes sociales ciertos usuarios han asegurado que esta no es la primera vez que Gloria Trevi le dice que no a Yuri para presentarse con ella, como lo hizo también para el show de Monterrey.

En una ocasión, Yuri opinó sobre la adopción de parejas del mismo sexo, y señaló que su:

“instructivo” indica que es hombre y mujer: "Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo, soy homofóbica (...) La mayoría de la gente que trabaja conmigo son gays, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar".

Luego el youtuber "El Escorpión Dorado" le consultó sobre las presencias sexuales de sus exparejas, y Yuri aseguró:

"Después unos chicos salen del otro lado y todo. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Algún novio me salió gay. Fue horrible, horrible (…) No me ardió. Más bien me preocupé. Me fui a hacer un análisis".