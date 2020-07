Giordana Guzmán, la niña discreta de la dinastía Pinal

TIJUANA, BC.- Giordana Guzmán ha estado en la mira tras dar a conocer su orientación sexual después de ser agredida en redes sociales por varios miembros de la comunidad LGBT+.

La primogénita de Luis Enrique Guzmán, único varón engendrado por la diva del cine, Silvia Pinal, había permanecido alejada de la vida pública hasta que fue criticada después de haber participado en un foro de debate en donde el tema central fue, precisamente, la diversidad.

Integrantes de la comunidad LGBT+ la atacaron al pensar que era heterosexual, pues actualmente mantiene una relación con un estadounidense de nombre Justin Engle.

Ante las agresiones sólo afirmó: "No hay que confundir libertad de expresión con discursos de odio", haciendo saber que todas las críticas que le hacían no estaban nada bien y no tenían fundamentos.

Además decidió postear un estado en sus historias de Instagram en el cual expresó abiertamente su sentir.

Lo que dije no lo hice por likes, para los que no saben, soy bisexual, mucho gusto”, publicó la joven de 28 años.

Esto no ha causado molestia, hasta ahora, a la familia Guzmán-Pinal, puesto que no han mostrado postura alguna respecto al tema.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que atacan a la joven, previamente ha sido blanco de críticas en sus redes sociales, en donde recibe comentarios sobre su prima Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán.

Giordana por su parte ha sabido mantenerse al margen de los escándalos y los comentarios hacía ella, por lo que se ha enfocado en su marca de joyería, empresa en la que lleva ya casi cinco años.