Gigi Hadid volvió al trabajo después de dar a luz

ESTADOS UNIDOS.- Luego de estar dedicada 100% a su bebé, la modelo Gigi Hadid reveló que volvió a sus labores y dejó a su pequeña hija con su madre Yolanda, quien ha externado que está feliz de tener al pequeño angelito en sus vidas.

En septiembre pasado, Gigi Hadid dio a luz a una niña, producto del amor con el ex integrante de One Direction, Zayn Malik, y hasta la fecha, la pareja no ha revelado qué día exactamente nació y cuál es el nombre de la pequeña.

En los últimos días, la modelo californiana ha publicado imágenes en las que aparece con su hija, pero nunca muestra el rostro.

De acuerdo a la revista Quién, Gigi publicó un video en sus historias de Instagram en el que daba la noticia que volvía al trabajo y se había separado por primera vez de su pequeña hija, quien la cuidaba su abuela.

De vuelta a la oficina. Podría decir ‘de regreso al trabajo’, pero ser mamá es un trabajo como ninguno otro”, comentó la joven de 25 años de edad.

El medio detalló que la madre de Gigi publicó en sus redes sociales que mientras su hija trabajaba, su nieta y ella habían pasado el rato juntas, dejando por entendido que ella cuidó a la bebé, además que desde que nació, ha sido de gran ayuda para su hija y su yerno.