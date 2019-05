Gerardo de la Borbolla habla sobre los abortos de Alejandra Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo de la Borbolla abrió su corazón para las cámaras de Ventaneando en donde habló de los dos abortos que vivió a lado de su ex pareja Alejandra Guzmán.

‘‘Fue un momento bien difícil, sabes, porque ni siquiera estuve yo ahí, ella se fue de gira a Estados Unidos y empezaron a pasar cosas terribles, terroríficas’’, contó Borbolla respecto al segundo aborto.

Los hechos lo frustraron al punto de no querer seguir con vida.

‘‘Para ningún padre es un recuerdo bonito, si fue algo que me dolió muchísimo y fue algo que me forjó en la vida, o sea el intentar ser padre y no poder llevarlo a cabo llega a ser hasta una frustración’’