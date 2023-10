Gerard Piqué y su padre habrían fraguado complot contra Shakira

Ciudad de México.- Shakira y Piqué siguen en la mira pública desde que el periodista Jordi Martin aseveró que el exfutbolista y su padre planearon un complot en contra de la cantante.

En su intervención en el programa Amor y Fuego, el paparazzi contó la forma en que supuestamente Piqué y su padre fraguaron la forma de perjudicar a Shak.

Gerard Piqué es el dueño de la Kings League, la Kings League cierra un contrato con MediaSet España que es Telecinco, para los derechos televisivos de la Kings League, y qué casualidad que toda esta gente está saliendo en Telecinco, ¡qué casualidad!… Es como si yo soy el diseño de la Kings League y cierro un contrato con Williams, y le digo a Williams ‘oye, yo tengo lío con Rodrigo, pero si tú quieres la Kings League vas a tener a este hablando mal de Rodrigo, a este y a este’, y Williams dice ‘ok, accedo’, y es lo que está pasando”

Expresó Martin.

A favor

En este sentido, el periodista aseguró conocer a la barranquillera, por lo que puede dar su fallo a favor de Shakira tras los señalamientos de ser mala con sus colaboradores.

“En España una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de Shakira, y dice que Shakira por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable”, manifestó.

Finalmente, Jordi Martin explicó que los señalamientos de fraude fiscal de la Hacienda Española contra la cantante aparentemente fueron provocados por el exsuegro de la artista.

“Un supuesto delito en 2018 por haber tributado fuera de España unos ingresos que según la Fiscalía Española debería de haber tributado aquí (…) el padre de Piqué es el que llevaba la contabilidad de todo el conglomerado de empresas, el padre de Piqué es el que le metió la pata hasta el fondo a Shakira”, expuso al respecto.