Geraldine Bazán sorprende a su hija en su cumpleaños

CIUDAD DE MEXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices más famosas de la televisión mexicana, hay que recordar que llegó a tener uno de los matrimonios más polémicos a lado de Gabriel Soto.

Aunque la pareja terminó por separarse por una supuesta “infidelidad”, ambos comparten a sus dos hijas Elissa y Alexa, quienes suelen dividirse el tiempo para convivir con sus padres.

Sin embargo en esta ocasión Geraldine se encuentra de manteles largos al celebrar los 14 años a su hija, a quien decidió sorprender de una manera muy especial.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Geraldine compartió un video en el que se ve que la festejada se encuentra entrando al cuarto de un hotel donde la esperan unos globos hermosos.

Eres el mejor viaje, uno de los regalos más hermosos que me dio la vida, mi cómplice, mi mejor amiga. Te amo hija mía @elissasbb Happy 14th Bday!!!” se puede leer en la publicación.

Además la actriz aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje donde le recordó que era una de las regalos más importantes que tiene en su vida y que se ha convertido en su compañera.

Por supuesto los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “hermosa, bendiciones”, “eres la más bella”, “muchas felicidades”, “happy birthday preciosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Gabriel Soto compartió emotivo mensaje para Elissa

El actor también aprovechó en este día de festejo a su hija mayor, publicó una serie de fotografías y video, donde aparece bailando a lado de Elissa, seguramente para una de sus redes sociales.

"No puedo creer que ya cumplas 14 años hija mía. No sabes lo orgulloso que estoy de ti de ver en la mujer que te estas convirtiendo…. Inteligente, madura, amorosa . Estaré para ti siempre que me necesites para apoyarte, para acompañarte y para ser tu guía. Te amo con toda mi alma y sabes que eres todo para mi . Happy birthday baby girl. Love always Daddy!” se puede leer en la publicación.