Geraldine Bazán responde a los rumores de distanciamiento con su madre

MÉXICO.- Geraldine Bazán respondió a los rumores de distanciamiento con su madre, luego de que Doña Rosalba Ortiz no asistiera a la primera comunión de su nieta.

Asegurando que mantiene una relación muy cordial con su mamá, la actriz confesó que habló con ella de toda esta situación, y en forma relajada le dijo: “mami a ti te encanta el juego”.

Y agregó: “o sea la verdad es que ella está en el chat de todos, entonces le digo ‘cómo ahora dices ya no juego pues si te estás llevando’, pasa no, dicen que el que se lleva se aguanta. Yo la amo, nada más me río muchas veces, a veces si digo mamá bájale, pero al final no soy quién, la amo, la respeto y ella tendrá su opinión de todo, pero si algo he aprendido en esta vida es: si te llevas te aguantas”.

Finalmente, Geraldine manifestó que por ahora vive más relajada y alejada del escándalo luego de todo lo que pasó tras su divorcio de Gabriel Soto.

“Yo siempre estoy muy tranquila la verdad, a través del tiempo y de los años vas a prendiendo que así es el show business o el mundo del espectáculo”, concluyó.