Geraldine Bazán reacciona a supuesta ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva ¿Regresaría con él?

Ciudad de México.- Los rumores sobre la posible ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva continúan, aún cuando los actores salieron a desmentir los rumores en distintas ocasiones, por lo que ahora cuestionaron a Geraldine Bazán al respecto.

En una gala, la actriz fue interrogada sobre la vida de su exesposo, a lo que Bazán inmediatamente respondió:

Y la sororidad, ¿qué onda mamacita? Ese es un tema que no tiene nada que ver conmigo y justo estamos aquí para hablar de algo bien positivo y bonito, entonces creo que no tiene caso que hable, porque aparte no me compete y no tengo nada que decir”

Dijo

¿Regresaría con Soto?

Sin embargo, uno de los reporteros continuó con el tema y expresó: “Es el papá de tus hijas, ¿me imagino que siempre le vas a desear el bien?”. Comentario al que la actriz con una sonrisa respondió: “Claro que sí”.

No obstante, ante la posibilidad de reconciliarse con Soto, Bazán fue contundente y tajante con su respuesta, limitándose a decir ‘No’.

Por otra parte, la artista se refirió a las hijas que procreó con el intérprete y reveló cómo celebrarán las fiestas decembrinas.

Abierta al amor

“Este año les toca pasar Navidad con su papá, y Año Nuevo ya les tengo un plan increíble, una sorpresa, porque me encanta dentro de mis posibilidades que ellas conozcan, que viajen, me encantaría darles el mundo entero”, comentó.

Finalmente, Geraldine habló de su presunto nuevo galán, con quien aseguran se paseó recientemente por las calles de Madrid. “Siempre (estoy abierta al amor) ... No, no, no (no conquisté un español). Me encanta alborotar al gallinero… Es que a veces el amor no se puede ocultar, muchas gracias”, expresó.