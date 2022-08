Geraldine Bazán posa en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Geraldine Bazán es una de las actrices con más reconocimiento de la televisión, gracias a su trabajo que ha mostrado en su carrera artística.

La artista en los últimos año se ha vuelto muy popular y activa en redes sociales, donde ha evidenciado lo cercana que suele ser con sus hijas, que poco a poco se han metido al medio artístico.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Geraldine compartió una fotografía de sus vacaciones por Los Cabos, donde se le pudo ver feliz y disfrutando de su estancia por la playa.

Sin embargo Geraldine dejó boquiabiertos a sus fanáticos al aparecer en bikini y “presumir” el marcado abdomen que tiene a sus 39 años, pero sin duda luce más joven que nunca.

Once upon a time in Cabo…” se puede leer en la publicación