Geraldine Bazán pide le dejen de preguntar por Alejandro Nones

Ciudad de México.- La actriz Geraldine Bazán confrontó a los reporteros que asistieron a la conferencia de prensa de 'Nosotras lo hacemos mejor' ante los cuestionamientos sobre su relación con Alejandro Nones.

Mientras que los medios no dejaban de interrogarla por haber mencionado que 'tuvo ondita' con su compañero, la artiste se mostró incómoda y respondió:

Pero es que eso ya lo contesté, ya está en todas las redes. A mí lo que me interesa y a todos ahorita es hablar como del tema (de la obra), no hay nada qué hablar. Chicos, gracias, de verdad gracias, les pido que me entiendan que en mi vida han pasado tantas cosas públicas”

Prefiere enfocarse en sus proyectos

Sin embargo, los periodistas hicieron hincapié en que durante el programa de Adela Micha fue más abierta sobre su vida sentimental; sin embargo, la artista confesó:

“Con Adela no, ella pone como también palabras en tu boca, entonces uno ya no sabe qué comentar. Afortunadamente lo que uno puede decir, bueno o malo, o más o menos, se toma como la palabra, lo mejor”.

Finalmente, Geraldine Bazán recalcó que por ahora prefiere enfocarse en sus proyectos de trabajo y dejar a un lado su vida amorosa.

“Es complicado porque se vuelve muy público y entonces luego dicen, pero entonces de qué va a hablar, tengo muchísimos proyectos de qué hablar, pero si no me gusta como ahondar en ese tema porque creo que no es necesario”, concluyó.