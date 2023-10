Geraldine Bazán habla sobre su relación con Giovanni Medina

Ciudad de México.- Geraldine Bazán sigue afrontando los cuestionamientos de los medios sobre su presunta relación con Giovanni Medina.

La actriz fue abordada por la prensa a su llegada al aeropuerto de México, y aunque al inicio evitó el tema, ante la insistencia habló sobre Medina.

De mi vida personal no les platico mucho”, expresó ante las primeras interrogantes sobre Medida; pero al escuchar que los vieron caminando juntos en una plaza de la CDMX, Bazán respondió entre risas: “¡Qué barbaros!, es que uno de les dice que no, y ustedes dicen que sí, les dicen que sí y quieren saber más”

Alaba su labor

Sobre la forma en que Giovanni y ella comenzaron a tener contacto, la ex de Gabriel Soto reveló que su trato viene de tiempo atrás. “Nos conocemos hace tiempo (…) nos conocimos en una fiesta infantil siendo papás”, aclaró.

No obstante, la artista de 40 años alabó la labor del empresario, de 33, en su faceta como padre, y recalcó: “Nuestros niños se llevan muy bien y la verdad es que a mí me ha, no sorprendido porque siempre lo he sabido, pero de verdad es un gran papá. Es súper dedicado con Emmanuel”.

La actriz de telenovelas, quien es madre de Elissa Marie y Alexa Miranda, añadió: “Emmanuel es un niño súper educado, súper amado, querido, cuidado. No tengo nada más que contarles”.

Solo son amigos

Cabe mencionar que días antes, Medina y Bazán fueron captados en el aeropuerto, momento en que Geraldine indicó que Giovanni y ella solamente tienen un trato amistoso.

“Ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chismes donde no hay. No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años”, dijo en ese momento al ser cuestionada sobre el supuesto romance.