Geraldine Bazán habla de su encuentro con Gabriel Soto

Geraldine Bazán se mostró muy feliz y contenta durante la Primera Comunión de la pequeña Elissa Marie, a pesar de que este evento la llevó a encontrarse con Gabriel Soto, padre de sus hijas.

Durante la entrevista para el programa Ventaneando, al ser cuestionada sobre lo que le dijo el actor a su hija y lo que significaba su presencia en este acto, Geraldine explicó:

“Pues supongo que le dijo que muchas felicidades, y que la ama. Todo muy bien, muchísimas gracias”.

Cabe destacar que, aunque Soto estuvo presente en la iglesia, Bazán compartió en sus historias de Instagram algunos detalles de la comida que realizó con sus amigos y familia para esta ocasión, pero resaltó que ni Gabriel ni la mamá de Geraldine estuvieron presentes.

Por lo que Doña Rosalba, madre de la artista, explicó al día siguiente que su ausencia se debió a que olvidó el día del evento, explicación que los conductores del programa de televisión dejaron en duda y sugirieron que la señora no acudió para no encontrarse con su ex yerno.