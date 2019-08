Geraldine Bazán denuncia que fue víctima de robo de identidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de redes sociales, la actriz Geraldine Bazán denunció que el mediodía de ayer fue víctima de robo de identidad, luego de que alguien se hiciera pasar por ella para solicitar un nuevo chip para su teléfono, por lo que quedó sin señal y sus aplicaciones bancarias pudieron estar comprometidas.



"Mi celular de repente aparecía como 'desactivado' fui a servicio técnico de @Telcel y efectivamente 'alguien' se presentó con una credencial de elector falsa con mi nombre, solicitó un cambio de chip el cual otorgaron en la compañía, dejándome a mí sin señal y con el tel desactivado, con la intención de tener acceso a todas mis aplicaciones bancarias y redes sociales", dijo la actriz por medio de Instagram.



Según Bazán, ésta es una nueva modalidad para delinquir, por lo que pidió tener cuidado ante estos casos y aseguró que ya buscan al responsable.





"Afortunadamente recuperé ya mi número de tel, se desactivó el chip que habían otorgado, cambié mis contraseñas y me enrolé en la compañía telefónica con mis huellas digitales. Lo hago público para que tengan mucho cuidado", manifestó la ex de Gabriel Soto.



Usuarios comenzaron a cuestionarla y otros ya no sabían cómo ayudarla.



"Eso no se puede hacer al menos que sean ellos mismos los de la compañía de teléfono quienes lo hicieron", posteó @luna.azull.