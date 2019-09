Gerado Ortiz: polémica tras utilizar la voz de un narcotraficante en su video musical

CIUDAD DE MÉXICO.- Gerardo Ortiz causa polémica luego del estreno de un nuevo video musical, “Más Caro que Ayer”, en el que supuestamente se refiere a Rafael Caro Quintero, uno de los capos mexicanos más conocidos del mundo.

Además, según información de am, es la voz del narcotraficante la que se escucha al principio del corrido.

‘‘Porque fue muy cara la factura que pagué y no quiero ya con lo que he vivido y con lo que sigo viviendo es más que suficiente, muy cara, muy cara, entonces quiero que lo poco o mucho que me queda de vida, lo quiero vivir en paz”, señala la voz.

Dichas palabras fueron retomadas de una declaración que hizo en 2013, cuando salió de prisión.

El video tiene pocos días de haberse estrenado, se encuentra en YouTube y cuenta con más de tres millones de reproducciones.

En el material se aprecia la lujosa vida que llevan los narcos; y el protagonista parece darle vida a Caro Quintero.