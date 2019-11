Gastón Pavlovich prepara serie basada en Antonieta Rivas Mercado

CIUDAD DE MÉXICO.- Atraído por la vida de personajes que han dejado huella en la historia, Gastón Pavlovich se prepara para crear una serie basada en Antonieta Rivas Mercado.



Tras haber sido uno de los productores de la cinta El Irlandés, de Martin Scorsese, el también director de la Fábrica de Cine adelantó que pretende arrancar las grabaciones a mitad del 2020.



"(Rivas Mercado) Tuvo tantos vínculos con personajes tan importantes en un momento tan turbulento de la historia de México... Estaba entre dos mundos: uno con su padre, que era socio de Porfirio Díaz, y a su vez con Madero y Vasconcelos, que trataban de hacer un México nuevo.



"Pero también en uno donde ella estaba impulsando las artes y la educación en un país que todavía estaba muy atrasado", explicó Pavlovich, quien acudió a la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.



Fascinado con la vida de la actriz, escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de la mujer y activista política, el productor confesó que seguirá la línea narrativa de la cinta de Scorsese, pues ésta profundiza en los personajes.



"La traía desde hace un par de años que me metí con la familia de Rivas Mercado ella para los derechos de su vida, con sus cartas, diarios y todo lo que han escrito de ella.



"Me gustan los trabajos como El Irlandés, me meto en la historia de los personajes y sus propios universos y las historias de cada uno mezclando con la historia general de la película", dijo el director.



Basada en el libro A la Sombra del Ángel, de la cubana Kathryn S. Blair, la serie podría desarrollarse en alianza con Netflix, Amazon Prime u otras plataformas.



Mientras el rodaje comienza, el productor se centrará en la filmación de la cinta Bonita, con la actriz mexicana Michelle Rodríguez



Por si fuera poco, trascendió que Pavlovich también se enfocará en la producción de la película "El Juicio", centrada en el proceso legal de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Estados Unidos.

También tiene planes para una serie titulada Los Narcos Gringos sobre la organización del sistema criminal en ese país, informó Variety.