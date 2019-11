Gandores de los MTV Europe Music Award 2019

En los MTV Europe Music Award 2019 nadie dominó en los premios, los más galardonados fueron Taylor Swift con 2, Billie Eilish empató con la cantante de "Out of The Woods" y el tercer empate fue gracias a que la banda representativa de K-pop BTS también obtuvo dos reconocimientos.



La entrega, que se llevó a cabo en Sevilla, España, inició con la cantante de música urbana Becky G saliendo al escenario.

"Taylor Swift volvió, Billie Eilish explotó, Arana Grande domina, y yo lancé mu primer álbum", comentó la intérprete de "Mayores", quien fue la conductora de los MTV Europe Music Award 2019.



La cantante Mabel fue la encargada del primer espectáculo de la noche.



El ganador a "Mejor pop" fue Halsey, obteniendo su segundo premio de la noche.



"No sabía que iba a ganar, no me lo esperaba", dijo la intérprete de "Colors".



El ex One Direction, Niall Horan, subió al escenario causando gritos y aplausos en los asistentes sl evento.

El premio a la mejor colaboración fue Rosalía por la canción "Con Altura" al lado de J Balvin y el Guincho.



La modelo y actriz Paz Vega anunció al ganador de "Mejor Hip-Hop" quien resultó ser Nicki Minaj.



Green Day subió a rockear al escenario, mucha nostalgia se vivió alrededor del escenario de los Ema 2019.



Llegó uno de los momentos más esperados de la tarde, Halsey subió al escenario con el primer cambio de vestuario de la noche.

La banda estadounidense Green Day fue la galardonada a "Mejor Rock". "España, gracias…viva el rock".



Rosalía subió al escenario y fue de las artistas más aplaudidas, recibió elogios y los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, "eres una diosa", se lee.



Los siguientes premios fueron entregados de manera simbólica en pantalla, el primero de ellos fue Shawn Mendes premiado por mejor artista, mejor canción galardonó la pista Bad Guy de Billie Eilish, la mejor electrónica la ganó Martin Garrix y el mejor World Stage fue obtenido por Muse



NCT 127, representando al k-pop en las EMA 2019 saltó al escenario montando una coreografía y un espectáculo como el que acostumbran estas bandas coreanas.



El siguiente premio de los EMA fue Mejor Artista Nuevo fue para Billie Eilish, después de otorgarle el premio Becky G salió al escenario a cantar éxitos como "Sin Pijama" y "Mayores"en un remix.



Otra ronda de premios sin presentador llegó y galardonó a Mejor acto alternativo quien fue FKA Twigs, la Mejor actuación en vivo fue para la banda surcoreana de K Pop BTS, y el mejor artista push fue Ava Max.



El último premio de la noche fue para Mejor Video, el ganador fue Taylor Swift por el material audiovisual de "Me!" que grabó al lado de Brendon Urie de Panic At the Disco.



"Tengo que dar las gracias a todo el elenco…pero sobre todo a los fans…quería estar con ustedes, les agradezco por nombrarme su ganadora", comentó la intérprete de "Lover".



Liam Gallagher fue uno de los encargados de cerrar la edición 2019 de los MTV Europe Music Awards 2019 interpretando canciones como "Now That I've Found You".

Dua Lipa subió al escenario para despedir a los asistentes de los EMA 2019.

Estos son los ganadores de los MTV Europe Music Awards 2019:



Mejor artista español

Amaral

Anni B Sweet

Beret

Carolina Durante

Lola Índigo (ganador)



Mejor canción

Ariana Grande: 7 rings

Billie Eilish: Bad Guy (ganador)

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Post Malone & Swae Lee: Sunflower

Shawn Mendes & Camila Cabello: Señorita



Mejor artista

Ariana Grande

J Balvin

Miley Cyrus

Shawn Mendes (ganador)

Taylor Swift



Mejor video

Ariana Grande: Thank u, next

Billie Eilish: Bad Guy

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Rosalía & J Balvin Ft. El Guincho: Con Altura

Taylor Sift Ft. Brendon Urie of Panic! At the Disco: ME! (ganador)



Mejor colaboración

BTS & Halsey: Boy With Luv

Lil Nas X Ft. Billy Ray Cyrus: Old Town Road (Remix)

Mark Ronson Ft. Miley Cyrus: Nothing Breaks Like a Heart

Rosalía & J Balvin Ft. El Guincho: Con Altura (ganador)

Shawn Mendes & Camila Cabello: Señorita

The Chainsmokers & Bebe Rexha: Call You Mine



Mejor artista revelación

Ava Max

Billie Eilish (ganador)

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Mabel



Mejor artista pop

Ariana Grande

Becky G

Camila Cabello

Halsey (ganador)

Jonas Brothers

Shawn Mendes



Mejor actuación en vivo

Ariana Grande

BTS (ganador)

Ed Sheeran

P!nk

Travis Scott



Mejor artista rock

Green Day (ganador)

Imagine Dragons

Liam Gallagher

Panic! At the Disco

The 1975



Mejor artista de Hip Hop

21 Savage

Cardi B

J. Cole

Nicki Minaj (ganador)

Travis Scott



Mejor artista alternativo

Lana del Rey

FKA Twigs (ganador)

Solange

Twenty One Pilots

Vampire Weekend

Mejor artista de electrónica

Calvin Harris

DJ Snake

Marshmello

Martin Garrix (ganador)

The Chainsmokers



Mejor Push

Ava Max (ganador)

Billie Eilish

CNCO

H.E.R.

Jade Bird

Juice Wrld

Kiana Ledé

Lauv

Lewis Capaldi

Lizzo

Mabel

Rosalía



Mejor artista World Stage

Bebe Rexha

Hailee Steinfeld

Muse (ganador)

The 1975

Twenty One Pilots



Mejor Look

Halsey (ganador)

J Balvin

Lil Nas X

Lizzo

Rosalía





Mejores Fans

Ariana Grande

Billie Eilish

BTS (ganador)

Shawn Mendes

Taylor Swift