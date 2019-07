"Game of Thrones" brinda por última vez en la Comic-Con

Tras culminar su impresionante andadura convertida en un fenómeno sin igual, pese a que parte del público criticara su final, "Game of Thrones" brindó este viernes por última vez en la Comic-Con, en un acto en el que estrellas de su reparto repasaron el legado de una serie que hizo historia en la televisión.



Maisie Williams (Arya Stark en la serie), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Isaac Hempstead-Wright (Bran), John Bradley (Samwell Tarly), Jacob Anderson (Grey Worm), Liam Cunningham (Davos Seaworth) y Conleth Hill (Varys) conformaron la delegación de "Game of Thrones" que se presentó hoy en San Diego (EE.UU.).

No obstante, hubo fans que criticaron en las redes sociales que a este evento llamado a ser un homenaje final a "Game of Thrones" no acudieran David Benioff y D.B. Weiss, los dos creadores y máximos responsables de la serie.

"Alguien se dejó algunos cafés aquí", bromeó al comienzo Coster-Waldau aludiendo a un comentadísimo gazapo de la serie, que por error mostró un vaso de cartón en una escena de su última temporada.

El evento de "Game of Thrones" combinó chistes y curiosidades sobre la serie con comentarios más sentimentales y profundos sobre la huella que ha dejado esta superproducción de HBO.

"Una de las cosas bonitas de esa escena final (la reunión en la que deciden quién se sentará en el Trono de Hierro) es que sentí personalmente que querrías quedarte con ellos", apuntó Bradley-West.

"Amé mis diez años en 'Game of Thrones'. Fue una experiencia que cambió mi vida", añadió, por su parte, Hill en un acto que no eludió las reflexiones y comentarios sobre el controvertido final de la serie.

En este sentido, Coster-Waldau se mostró sorprendido por "el nivel de absurdo" de la petición en internet que reclamaba a HBO que rodara una conclusión diferente de la serie.

El actor argumentó que cada temporada de "Game of Thrones" tuvo sus "controversias" y opinó que es inevitable que una serie así presentara un final que contara con partidarios pero también con detractores.



Coster-Waldau también defendió y definió como "perfecta" la muerte de su personaje Jaime en brazos de su hermana y amante Cersei (Lena Headey).

Su compañero Cunningham apuntó que, en "Game of Thrones" como en la vida, lo importante no es tanto "el final" como "el camino" recorrido.

Por su parte, Hempstead-Wright, cuyo alter ego Bran finalmente se hizo con el Trono de Hierro, ironizó con que desde entonces ha obligado a su familia en la vida real a que le llamen siempre "su majestad".

Y Williams, una de las grandes favoritas del público por su interpretación de la intrépida Arya, comparó a su personaje con Dora la Exploradora, ya que la joven terminó "Game of Thrones" emprendiendo en barco una gran aventura hacia tierras desconocidas.

Además, la actriz dijo que el mérito de haber acabado con el Rey de la Noche corresponde completamente a Arya, aunque admitió que quizá Melisandre (Carice van Houten) también fue importante a la hora de derrotar al villano más temible de toda la serie.

El panel final de "Game of Thrones" en la Comic-Con se celebró pocos días después de que la serie obtuviera 32 nominaciones para los Emmy, un extraordinario número de candidaturas con los que la serie basada en las novelas de George R.R. Martin batió el récord de menciones para una misma edición de los premios más importantes de la pequeña pantalla.

Sin contar con los que se pueda llevar en la 71 edición de los Emmy, cuya gala se celebrará el próximo 22 de septiembre en Los Ángeles (EE.UU.), "Game of Thrones" es ya la serie más galardonada de la historia de estos reconocimientos con 47 estatuillas.