Galilea Montijo revela a sus seguidores los tatuajes que tiene en una de sus manos

Galilea Montijo compartió comenzando la semana una foto donde revela los tatuajes que tiene en su mano izquierda y sus seguidores no dudaron ni un segundo en preguntarle su significado.

Tiene tres pequeños tatuajes en sus dedos, dos en el anular y una en el medio. La foto la publicó luego de hacerse una respectiva manicura. Las figuras son una corona, un diamante y un ojo.

Sus fanáticos le escribieron: "Hola , que significan tus tatuajes en tus dedos", "Amo tus tatuajes yo me los hice por ti", "Me encanta, hermosas como tu", "Bonito tatuajes", "Me encanta. Tus tatuajes".

La foto tuvo casi 30 mil me gusta. Actualmente la siguen más de 8 millones de fanáticos.