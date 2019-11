Galilea Montijo responde a rumores sobre su ausencia de Hoy y de separación con Fernando Reina

MÉXICO.- Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy luego de varios días de ausencia, y tras una serie de rumores que surgieron por esta situación, entre los que destacan que se hizo una cirugía estética y que está separada de su esposo, decidió hablar al respecto.

Muchos rumores han salido de mi ausencia, que primero se juntaron con nuestras dos semanas de vacaciones, después de eso, pues sí, efectivamente falleció mi cuñada, durante esas semanas fueron unos días muy tristes, porque sí, efectivamente vivía con nosotros, ella padecía de parálisis cerebral desde que nació (…) era una mujer de 46 años atrapada en un cuerpito de una niña de 10 y desgraciadamente falleció. Me tomé unos días también para poder estar con ella, con la familia, muy triste para la familia, eso sí sucedió, contó en primera instancia Montijo.

Acto seguido, Gali habló de los rumores sobre sus operaciones y las supuestas complicaciones que esto le había provocado. “De que sí andaba en los nuevayores (Nueva York) gastando, ¡oye, que me regresen mi dinero!, porque yo la cara me la veo igual, estaban diciendo que me operé la cara y el cuerpo y me los veo igual, pero sí, estos rumores que te orillan a decir algo íntimo como fue, me operé, pues sí, un problema que tuve en la matriz, y efectivamente tuve que tener reposo, intenté venir, intenté estar aquí con ustedes, no pude, y el doctor me dijo: ‘se te está indicando que te tomes tu tiempo de reposo’, me tomé unos días de reposo que gracias a la producción también que estuvieron siempre pendientes, y es algo triste que algo íntimo tenga yo que explicarlo… ¿no quieren fotos de mi matriz?”

Finalmente, sobre las especulaciones de su separación con su esposo Fernando Reina, la conductora manifestó: “Y luego que si yo también que estaba divorciada y estaba separada, hasta le dije a Fer anoche, ¿pues no que no vivías aquí?, y luego el día de la fiesta, le digo: ‘hola, ya me enteré que estás divorciado’… y que si lo mantengo, dicen unas cosas que ya son de risa (…), entonces ya no entendí si me voy a divorciar por gastar tanto mi dinero o porque es… ¿y si lo mantengo qué chin%&$?, muy mi dinero, ojalá, hay si supieran, pero está muy bien, no se crean de todo lo que dicen… los chismes, los rumores, al tiempo”.

De esta forma, Galilea Montijo desmintió todos los rumores con respecto a sus problemas personales que aparentemente la tuvieron alejada del matutino del Televisa por varios días.