Galilea Montijo no apoya la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas

Ciudad de México.- Luis Miguel ha causado todo tipo de impresión desde su regreso a los escenarios con buen aspecto y en cercanía con sus fans.

Detalle que aplaudieron los presentadores de Hoy, aunque Raúl Araiza señaló que este cambio podía tratarse a su relación con Paloma Cuevas, a lo que Galilea Montijo expresó no estar de acuerdo con el romance.

Ahorita está enamorado que eso se ve que le hace bien, se me hace que es buena mujer esta señora Paloma y lo pone en orden porque necesitamos que nos pongan en orden”

Expresó el conductor de televisión.

Hay códigos: Galilea

Sin embargo, Galilea inmediatamente dijo: “¡Ay!, no sé chicos, dirán ‘ay, está de cuando acá me salió tan estirada’, yo creo que hay códigos en la vida, y con los compadres… no, o sea, yo creo. Una cosa es que le haga bien, y la vida te junta con alguien que tú nunca pensaste, pero…”.

Posteriormente, Andrea Legarreta expresó: “Yo tenía un amigo que decía ‘las mujeres o las exmujeres de mis amigos, tienen… [miembro]’ o sea, está el mundo lleno de mujeres, lleno de hombres”.

Antes de cerrar el tema, Montijo aseguró que no estaba señalando al intérprete de “Será que no me amas” por su relación sentimental, e incluso bromeó con respecto a que ella no se negaría a tener un romance con él.

“No estoy criticando, ni juzgando, ni nada, nada más es mi humilde opinión (…) Tantas mujeres Luis Miguel que estamos divorciadas en la vida… no sé… y se le ocurre la comadre”, concluyó la presentadora con una sonrisa.