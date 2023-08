Galilea Montijo llevo a su novio al foro de "La casa de los famosos México"

CIUDAD DE MÉXICO.-Galilea Montijo, la conductora de "La casa de los famosos México", parece haber encontrado el amor después de su divorcio con Fernando Reina. Las redes sociales han sido testigo de su dulce conexión con el apuesto modelo Isaac Moreno, quien ha logrado robarse el corazón de la presentadora.

Las señales son innegables: un vistazo a las fotos en Instagram de Isaac Moreno revela que Galilea Montijo no puede evitar darle su sello de aprobación a cada publicación. Los "me gusta" no faltan en las instantáneas del galán, dejando claro que hay un sentimiento especial entre estos dos corazones.

Galilea llevó a su novio al foro de "La casa de los famosos México"

Pero la historia no termina ahí. Los rumores cobraron aún más fuerza cuando Galilea abrió las puertas de "La casa de los famosos México" para recibir a Isaac en una celebración memorable. Esta vez, el pretexto fue el cumpleaños de Wendy Guevara, y la pareja no dejó de mostrarse cariñosa y cercana durante la fiesta que contó con la presencia del talentoso cantante colombiano Manuel Turizo.

El misterioso Isaac Moreno, aún no ha compartido en su perfil de Instagram una imagen formal con su nueva pareja, pero ya ha dejado huella en su paso por "La casa de los famosos México".

El amor está en el aire, y los fanáticos de Galilea Montijo no podrían estar más emocionados por este romance que promete grandes momentos y un futuro lleno de posibilidades.

