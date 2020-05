Galilea Montijo le pide un beso en la boca a Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días Galilea Montijo sorprendió al público del programa Hoy luego de pedirle un especial regalo de cumpleaños a Andrea Legarreta

Fue en la sección ‘‘Canta la palabra’’ donde les tocó competir a Galilea Montijo (quien estaba en el foro) y a Andrea Legarreta que se encontraba trabajando desde casa, por lo que pusieron un maniqui con su cara, con la intención de dar un poco más de diversión al momento. Así Galilea aprovechó para pedirle un regalo íntimo a Legarreta.

“Oye Legarreta de cumpleaños quiero beso, el beso que no me has querido dar en 50 años que llevamos en ‘Hoy’”, mencionó la famosa.

Las risas y burlas de sus compañeros no tardaron mucho e incluso señalaron que “no se besan en la boca”.

“ayyyy ¿quién se asusta?”, agregó la presentadora mientras aseguró que las amigas sí se besan en la boca.

Cabe señalar que en más de una ocasión Galilea ha intentado darle un beso a Andrea, sin embargo, ella de inmediato se aleja.

Ahora solo resta esperar al 05 de junio, cumpleaños de Montijo, para ver si Andrea le cumple su deseo.