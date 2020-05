Galilea Montijo hace chiste sobre Karla Panini

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace unas semanas resurgió el escándalo que involucra a las comediantes Karla Panini y Karla Luna (QEPD).

Al volver a ser tema en tendencia, Panini ha sido blanco de insultos y burlas de miles de usuarios de internet, quienes a diario la “bombardean” con malos comentarios.

Durante una sección del programa matutino “Hoy”, los conductores hicieron manualidades y comenzaron a burlarse en doble sentido de Galilea Montijo por el trabajo que había hecho.

“Yo le quiero mandar mi palito a J Balvin”, dijo Andrea Escalona sobre su manualidad.

“Hey, hey, hey, no eh, no seas ‘La Panini’ eh, no no te andes volviendo ‘La Panini’ aquí, mija. Es más, yo ya lo aparté (a J Balvin)”, le contestó Montijo.

Uy, ahora sí le tocó hasta a la Panini... y todo por J Balvin.



JAJAJAJA pic.twitter.com/JnCj0UdWnx — Maria (@mariamariasabe) May 11, 2020

Hace unos años, las comediantes originarias de Monterrey, Nuevo León, tuvieron una fuerte pelea, ya que Panini fue amante del esposo de Luna, quien después falleció tras padecer cáncer en tres ocasiones.

Desde entonces, México no ha perdonado tal deslealtad que cometió Panini, ya que Luna era su amiga cuando todo esto sucedió.