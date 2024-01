Galilea Montijo expresa su deseo de ser madre por segunda vez a los 50 años

Ciudad de México.- La conductora de televisión Galilea Montijo generó sorpresa al revelar en el programa 'Netas Divinas' su deseo de ser madre por segunda vez a los 50 años.

Aunque la presentadora de televisión destacó que a su edad no puede embarazarse, dijo que se encuentra analizando las opciones que existen, ya que no se quiere quedar con las ganas de tener una niña.

Galilea mencionó que además de la opción de buscar un vientre de alquiler o bien, no descarta la adopción para convertirse en mamá de una niña.

"No sé, la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea pero no me quiero quedar con las ganas".