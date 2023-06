Galilea Montijo contesta tras polémica surgida de YouTube

Galilea Montijo fue cuestionada sobre sus comentarios anteriores respecto a cómo había criticado previamente el trabajo o el enfoque de algunos periodistas cuando la conductora apareció involucrada en el escándalo.

Durante la conferencia de prensa del reality La Casa de los Famosos, la oriunda de Guadalajara defendió su punto de vista y aclaró el motivo por el que ha externado su punto de vista contra determinados medios de comunicación.

No es que me queje de todos, creo que no… ¿me has visto cuando digo?... y siempre digo ‘no estoy generalizando’, nunca generalizo, y creo que los compañeros que están aquí siempre afuera de la puerta preguntando siempre les digo ‘oigan chavos ¿por qué venir a preguntar algo que dice alguien en YouTube solamente para tener más likes?’”, explicó la presentadora.

Y agregó: “Yo me acuerdo que los reporteros de antes, los programas de antes investigaban las notas, iban a preguntar cuando algo realmente era cierto, pero el que dijeron, pues siempre digo yo ‘¿de parte de quién viene?, entonces de parte de quién viene, ahí está contestado lo que me estás preguntado, pero no es que me queje de ustedes, me quejo la manera de ¿por qué preguntar cosas que ni siquiera salieron de la vida real de los famosos?”.

Por último, Galilea Montijo demeritó cierto tipo de trabajo que se realiza en redes sociales en cuanto al medio del espectáculo, destacando que siempre ha sido una artista muy cercana y abierta a dialogar de cualquier tema con los periodistas.

“¿Que tenemos una puerta abierta que nosotros les abrimos a ustedes?, sí, y cada uno de la gente pública sabemos hasta donde, pero ya cuando hay mentiras, que yo siempre les he dicho, he dado la cara, en las buenas, en las malas, siempre he dicho esto sí, esto no, falto esto. Hoy en día yo si tengo a alguien a quien cuidar que son tres hijos, entonces es muy difícil cuando alguien depende de ti que lee cosas que a alguien se le ocurrió decir solamente por tener likes, y por obviamente cobrar, hoy en día en YouTube eso se cobra”, remató.