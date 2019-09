Galilea Montijo confirma que le hackearon su celular

MÉXICO.- Galilea Montijo rompió el silencio luego de que en redes sociales circulara un video en el que por accidente deja al descubierto sus senos.

En el clip se ve a Montijo poniéndose un vestido y en un descuido se le sale un pecho, motivo que provocó la risa de las personas que se encontraban en el lugar.

Y aunque no se ve nada explícito, la conductora del programa Hoy decidió aclarar el tema con los reporteros y confesó:

“Me acaban de mandar un video donde se me sale una de las niñas (…) dejen les cuento rápido que hace como un año que hackearon mi teléfono, fue un videíto rápido que me iba yo a grabar, no vistiéndome por supuesto (…) y es de los videos que yo tenía en mi celular, no hay nada tampoco para asustarse, déjalas, ellas también quieren salir”.

Sin embargo, Galilea aprovechó la oportunidad para subrayar que a pesar de que no fue nada grave, considera que es de muy mal gusto que se compartan este tipo de videos en la red.