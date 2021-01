“Gala no tuvo nada que ver": Horacio Pancheri reacciona tras romper con Marimar Vega

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasas horas de que Marimar Vega confirmara a través de Instagram que los rumores sobre su ruptura amorosa con Horacio Pancheri eran ciertos, ahora es el actor quien ha sorprendido a sus seguidores al colocar un controversial mensaje en la misma red social.

Luego de que la actriz mexicana asegurara que fue ella quien tomó la decisión de poner punto final a su relación sentimental con el argentino, Horacio colocó una historia en Instagram que ha puesto a pensar a más de uno.

Al lado de la imagen de un jarrón roto colocado dentro de otro transparente, Pancheri escribió: “Hasta rotos somos arte ante los ojos correctos”.

Sin aludir directamente al tema de su truene con la hermana de Zuria Vega, algunos seguidores han especulado que este mensaje es una indirecta para su ex.

Pancheri decidió afrontar los rumores con relación a su ruptura a través de un video grabado en su cuenta de Instagram. El argentino comenzó su mensaje expresando:

La parte que no me gusta de ser figura pública es tener qué comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo, hoy salió la noticia confirmada, entonces ya está”.