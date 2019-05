Gael García se siente más relajado en Cannes como director

CANNES, Francia

Gael García Bernal se siente más relajado en el Festival de Cine de Cannes como director que como actor.

"Como director todo está hecho", dijo el actor y cineasta mexicano, cuya película "Chicuarotes" se exhibe en la selección oficial pero fuera de competencia.

No hay más nada que hacer. Así que simplemente, no sé, me dejo ir. Y me encanta la película, me gusta mucho. Me gusta lo que todos hicimos, todos los colaboradores hicieron un gran trabajo y estoy orgulloso de ellos y feliz", expresó.

"Chicuarotes" sigue a dos amigos adolescentes de una zona pobre de la Ciudad de México que apelan al crimen en un intento por cambiar sus vidas. El astro mexicano dijo que las vidas de los personajes son completamente ajenas a lo que él vivió mientras crecía.

"Lo sorprendente del mundo en que viven es que ellos crecieron en algo que me es tan lejano ", dijo en una entrevista esta semana. "Crecí con una familia muy amorosa y estos chicos no. Ellos no tienen eso. Y yo no puedo entender cómo alguien crece de ese modo”.

"Es como '¿cómo lo haces?' No sé, hay algo sobre querer conocer a una persona... (y) las consecuencias de este ciclo de violencia que ellos atraviesan".

Esta no es la ópera prima de García Bernal, quien es más conocido como actor de películas que incluyen "Diarios de motocicleta" y "La mala educación" y la serie de Amazon "Mozart in the Jungle".

García Bernal consideró hacer la película hace una década, pero decidió ponerla en pausa tras el nacimiento de su hijo.

"Tuve que salirme un poco de esto. Pero la estuve revisitando constantemente y ahora terminé de hacerla", dijo.

La cinta es protagonizada por Daniel Giménez Cacho y Dolores Heredia, junto a Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal y Leidi Gutiérrez.

García Bernal dijo que el casting fue uno de los aspectos más complicados de la producción, particularmente la selección de Emmanuel para el papel protagónico de Cagalera.