Gaby Spanic sorprende al denunciar a Pablo Montero de abuso sexual

Ciudad de México.- Gaby Spanic hizo una sorprendente revelación durante su participación en el reality "Secretos de Villanas" de CanelaTV, al referirse a un presunto incidente ocurrido durante su estadía en el programa "La Casa de los Famosos" de Telemundo, donde acusa a Pablo Montero de abuso sexual.

La actriz venezolana compartió la información de manera detallada, indicando que a pesar de existir una carta de confidencialidad que inicialmente la impedía hablar del asunto, decidió hacerlo luego de consultar con abogados y confirmar que se trataba de un delito.

Durante su narración, dejó atónitas a sus compañeras de programa Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz.

Spanic describió el incidente que, según ella, tuvo lugar dentro de la famosa casa del reality.

Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo así (cara de sorpresa mirando para arriba) yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza… Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”.