Gaby Spanic regresa a los juzgados para reabrir su caso de envenenamiento

Ciudad de México. - La actriz venezolana Gaby Spanic, revivió el polémico caso del envenenamiento en su contra. Esta vez acudió a los juzgados para exigir justicia por el supuesto intento de homicidio del que asegura fue víctima en su propia casa hace algunos años.

‘Después de tantos años donde se me desprestigió donde se me acusó donde tuve que sufrir tantas cosas tantos señalamientos donde mi reputación fue manchada mi honra mi honor aparte de eso se cuela se envenenamiento daños físicos psicológicos no solamente de mí de mi familia’