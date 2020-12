VIDEO: “Gabriel, como el hombre que amo, tiene todo mi apoyo”: Irina Baeva reacciona a video sexual de Gabriel Soto.

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el domingo por la noche se filtrara un video en el que el actor Gabriel Soto sale autocomplaciéndose frente a la cámara, el escándalo se regó “como pólvora” en las redes sociales y puso en revuelo a sus fanáticas.

Ante la lluvia de comentarios en todas las plataformas de Internet, el actor sólo publicó en su cuenta de Twitter su descontento ante la situación y fue breve en su comentario, pero contundente.

“Pues que les digo..... Disfruten! Hombre encogiendo los hombros. Vaya violación a mi intimidad!!!”, escribió.

Pero la situación no quedó ahí, ya que en las redes sociales y en los programas de espectáculos se empezó a especular la fecha en que se habían grabado las imágenes y si habían sido dirigidas hacia su actual pareja, Irina Baeva, por lo que deseaban con ansias la respuesta de ella, pero no se manifestó por ningún medio.

Fue hasta ayer en la tarde que la famosa actriz fue captada por la cámara del programa Suelta la Sopa y sus reporteros, quienes la cuestionaron sobre qué opinaba al respecto y si era con ella a con quien estaba contactándose Gabriel Soto al momento de la intimidad.

Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente. Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy, como el hombre al que amo, tiene todo mi apoyo”, expresó.

La oriunda de Moscú, Rusia, pidió respeto hacia su pareja, a quien constantemente afirmaba que confiaba en él y era el único al que le correspondía hablar al respecto, además, había dos niñas de por medio que se verían afectadas ante la situación.

“Los únicos tres puntos que tengo que dejar en claro en este momento es esto: Que Gabriel tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos; que todos tengamos respeto por favor, porque hay dos niñas de por medio, es un tema muy delicado; y como no fue en mi año, no me corresponde a mi comentarlo”, finalizó.

De acuerdo al portal La Prensa, Irina Baeva y Gabriel Soto se conocieron en 2016 cuando protagonizaron la telenovela de Televisa “Vino el amor”, donde surgió una amistad entre la joven y el actor 17 años mayor que ella.