Gabriel Soto se da una pausa necesaria por razones de salud

CIUDAD DE MÉXICO.-En una sorprendente y valiente decisión, el reconocido actor Gabriel Soto ha anunciado que se tomará un merecido respiro de los reflectores para atender asuntos de salud que requieren su atención inmediata.

A sus 48 años, el carismático intérprete busca evitar una intervención quirúrgica, optando por enfrentar con determinación los retos que presenta su condición médica.

Conocido por su impecable trayectoria en el mundo televisivo, Soto ha estado inmerso en innumerables proyectos bajo la emblemática casa de Televisa. Sin embargo, la incansable rutina laboral de los últimos tres años ha dejado una marca en su bienestar físico, lo que finalmente lo llevó a tomar esta crucial decisión.

En una sincera entrevista concedida al programa "El gordo y la flaca", Gabriel Soto abrió su corazón y compartió con sus seguidores la noticia de su padecimiento. El actor reveló que enfrenta dos hernias en sus cervicales, un desafío que lo ha llevado a embarcarse en un proceso de tratamiento y medicación intensiva con el objetivo de evitar una cirugía. Con optimismo en sus palabras, Soto expresó:

El galán de la pantalla chica, quien ha enfrentado críticas por su aspecto natural, incluyendo canas y arrugas, ha dejado claro que para él, estas marcas son signos normales y respetables del paso del tiempo. Su autoconfianza en su apariencia a sus casi 50 años es palpable, demostrando que la seguridad y el carisma son elementos que perduran con los años.

La pausa que Gabriel Soto se dispone a tomar es más que un simple paréntesis en su carrera. Es un acto de autocuidado y priorización de su salud, algo que muchos podrían considerar valioso en una industria donde las demandas físicas y emocionales son constantes. El actor ha declarado:

"No he tenido vacaciones ni de Navidad, ni de Año Nuevo, ni nada, entonces ahora sí necesito dedicarme a mí, a mi salud primero que nada, ahora sí que a todo lo que conlleva mi vida, ahora sí, ya un recesito de unos mesesitos, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada", detalló.