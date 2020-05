¿Fue puro show? Kimberly Loaiza y Juan de Dios reaparecen juntos

Nuevamente los nombres de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja volvieron a inundar las redes sociales, esto luego de que la youtuber mexicana publicara un video en el que se les ve otra vez juntos.

El clip titulado “Me confesó todo bajo el detector de mentiras” ha generado gran controversia entre los usuarios pues muchos dieron por hecho que la famosa pareja de internet había dejado los problemas atrás y le habían dado una nueva oportunidad al amor; sin embargo, para sorpresa de muchos el video fue grabado en abril, aunque los fans no entienden por qué la ‘lindura mayor’ recientemente lo publicó.

Tras darse a conocer el video y luego de la publicación de un “Te amo” de Kimberly en su cuenta de Twitter, las redes sociales se conmocionaron pues se dividieron las opiniones entre los cibernautas ya que muchos aplaudían la supuesta reconciliación de la pareja, mientras que otros criticaron a la youtuber por darle una segunda oportunidad a Pantoja.

Aún no se sabe con exactitud si los famosos “Jukilop” regresaron o no, pero Loaiza compartió un video días atrás donde pide a sus seguidores que no la presionen a tomar una decisión pues ha estado muy estresada por la situación.

Te amo �� — Kimberly Loaiza ���� (@KimberlyLoaiza_) May 19, 2020