"Friends" fue el regalo de toda una vida: Jennifer Aniston

La actriz Jennifer Aniston recibió este domnigo por la noche, de manos de Adam Sandler, el premio Ícono en los People's Choice Awards en reconocimiento a su trayectoria.

El actor de "Murder Mystery" dio un discurso donde aplaudió el trabajo de su compañera. Incluso cuando la coprotagonista de "Friends" subió al escenario bromeó un poco con su compañero y lo calificó como uno de los seres humanos más amables.

La estrella de televisión dijo que estos reconocimientos siempre han sido especiales para ella y agradeció a los espectadores y quienes la han apoyado a lo largo de los años. La actriz reconoció que si tenía algo por decir a propósito del premio ícono era porque tuvo la oportunidad de estar en un programa de una talla equivalente, "Friends", el cual fue el regalo de toda una vida.

Con comentarios como "Gracias por estar en este viaje conmigo" y "los amo, chicos" fue como Jennifer Aniston se despidió del escenario.

GANADORES DE LOS PEOPLE'S CHOICE AWARDS. Esta noche se llevaron a cabo los People's Choice Awards por segunda ocasión consecutiva en Barker Hangar en Santa Monica, California, Estados Unidos.

Si bien hubo muchas categorías, el programa mostró a algunos de los ganadores de esta ceremonia. Entre los ganadores estuvieron "Murder Mystery" (Película de Comedia 2019), Robert Downey Jr. por "Avengers: Endgame" (actor de película 2019); Zendaya se llevó dos premios, el primero por "Spider-Man: Far From Home" (actriz de película 2019) y el segundo por "Euphoria" (estrella de drama de tv 2019); Cole Sprouse, de "Five Feet Apart" (estrella de una película de drama 2019); y Kevin Hart por "The Upside" (estrella de una película de comedia del 2019).

El premio al programa del 2019 se lo llevó "Stranger Things"; el talk show nocturno lo ganó "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y el galardón a concursante de un programa de competencia se lo llevó Hannah Brown de "The Bachelorette".