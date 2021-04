Frida Sofía responde a Alejandra Guzmán con apoyo de una ONG

Frida Sofía ya reaccionó a lo que Alejandra Guzmán dijo ayer durante una entrevista y por medio de una historia en sus redes sociales, la modelo hizo saber el apoyo que le está dando una organización no gubernamental con respecto a la enfermedad que padece y de la cual la rockera habló.

La organización TLP México hizo público su respaldo a Frida a través de un comunicado publicado esta tarde. La ONG explicó que entre los síntomas del Trastorno límite de la personalidad no está el mentir y sentenció que se utilice dicho padecimiento para desacreditar la denuncia que hizo la nieta de Silvia Pinal contra su abuelo, Enrique Guzmán.

La respuesta llega luego de que este lunes, a través de una entrevista que ofreció a la periodista Adela Micha, Alejandra Guzmán mantuvo su apoyo al ícono del rock and roll en México y aseguró que las cosas que ha dicho tanto de ella como de su papá no son verdad. Además relató que cuando iba en el último año del colegio Frida Sofía fue diagnosticada con este trastorno y contó que ha sido difícil para ella porque a veces no terminaba los tratamientos.

"Queremos hacer de la opinión pública que dentro de los síntomas conocidos del TLP no destaca la 'mitomanía' o tendencia a mentir. Que la mayoría de las personas que padecemos este trastorno de la personalidad tenemos historias de abuso en la infancia, ya sea abuso físico, psicológico y/o sexual, siendo éste uno de los factores que contribuyen al desarrollo de este padecimiento", se lee en el comunicado de la Organización.

"Querer usar el diagnóstico de TLP para desacreditar una denuncia de abuso no sólo lastima y revictimiza tanto a las personas que han sufrido abusos, sino también a las personas que vivimos con un diagnóstico de TLP, contribuyendo al estigma y abonando a la desinformación del trastorno".

Fue la propia Frida Sofía quien compartió la respuesta de la ONG en sus redes sociales agradeciendo el apoyo que ha recibido. Recordemos que Frida ya hizo pública su decisión de tomar acciones legales contra diversas personas que abusaron de ella.

En la entrevista que dio Alejandra con Adela atribuyó lo dicho por su hija a su salud: "...quiero que la gente se dé cuenta de que hay un desorden que hace decir cosas que igual y ella cree que son ciertas pero para eso se necesita alguien profesional y llegar al fondo. Ojalá y esto pueda desencadenar la verdad".

El comunicado de la ONG concluye: "Por eso señalamos que rechazamos que se use nuestra condición como prueba en contra de las declaraciones de abuso, y hacemos público nuestro apoyo a Frida Sofía". Otro grupo que ya mostró también su apoyo a Frida es uno llamado "Psicóloga militantes" quienes a través de Instagram hicieron un llamado a alzar la voz ante el tipo de injusticias que viven las mujeres como el caso de Frida.

"Esto deja en claro que el pacto patriarcal en la familia existe y violenta y vulneran los derechos humanos de las mujeres y en este caso en el de mujeres neurodivergentes que son revictimizadas y así también infantilizadas". Alejandra Guzmán habla de Frida Sofía Alejandra Guzmán comenzó su encuentro con Adela Micha asegurando que sería la última vez con quien trate del tema de Frida Sofía y su acusación de abuso contra su abuelo Enrique Guzmán. Dentro de la charla la rockera confirmó que su hija sufre de border personality (trastorno límite de la personalidad) y que lo que ella está haciendo lo considera porque le quitó la ayuda económica y también reiteró su apoyo a su padre.

En el programa "Me lo dijo Adela", la rockera platicó de todo, comenzando con el ambiente en el que creció Frida, entre nanas y los mejores colegios, pero las complicaciones comenzaron cuando intentaron secuestrarla a los 12 años, por lo que tuvo que mandarla a un internado, a los 14 años le fue diagnosticado trastorno límite de la personalidad (borderline personality) y asegura que desde entonces ha intentado ayudarla, siguiendo un tratamiento médico que muchas veces no terminaba.

"Pero al final yo intenté darle lo mejor, le di un departamento que espero lo disfrute, le di un coche, ella acaba de cumplir 29 años y desde hace dos ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no ha sido posible comprobar", dijo Alejandra refiriéndose a la supuesta relación que Frida Sofía asegura tuvo con su exnovio Christian Estrada.



Alejandra cree que la razón del ataque es por el dinero

La cantante señala que si no ha dicho nada o la ha demandado es porque es su hija, pero ahora tocó a su padre, el ícono del rock and roll en México, quien siempre la apoyó, pero considera que la razón por la cual Frida comenzó a atacar a la familia, es porque le dejó de dar dinero para el mantenimiento de su departamento y el seguro médico, con el cual se "medicaba a su manera".

La Reina de Corazones no descalifica a la joven de 30 años, porque aseguró ante las cámaras de la periodista que ella estuvo en el lugar en que ahora está su padre, siendo el blanco de Frida, por lo que toda la familia tanto Guzmán como Pinal, están preocupados por lo que va a suceder en un futuro, porque la situación ha ido escalando.

"No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño cuando yo le he dado todo, he hecho todo, he ido a todas las terapias; yo no puedo ayudarla porque también tengo mis problemas y yo trato de estar sobria, que es lo que estoy haciendo", aseguró la cantante a Adela, quien le preguntó si ya está limpia de todo y que le aseguró que lleva dos meses sin caer en el alcohol y las drogas.

Guzmán explicó que lo que está viviendo con su hija le ha deprimido mucho y que por ello se encuentra en terapia.

También confesó que cuando canta "Yo te esperaba" lo hace deshecha, porque se considera una madre destrozada, porque ve a su padre sufrir por algo que no ha hecho, aseguró.

"Hoy yo vengo a decirlo y no lo vuelvo a decir jamás, yo hoy cierro este capítulo, si ella quiere abrirlo y acepta la ayuda en frente de un psicoanalista, enfrente de un terapeuta, en frente de alguien que nos pueda ayudar, adelante. Si esto va a llegar hasta la ley, ojalá lleguen hasta la raíz de esto para que la pueda ayudar; eso es lo único que le pido a Dios porque yo no puedo con esto, se lo dejo a él y que él me ayude, porque realmente es muy triste estar involucrado en tanta mierda", expresó Alejandra Guzmán.





Ale mantiene su apoyo a Enrique Guzmán

Cuando la entrevistadora le cuestionó si después de la acusación de abuso sexual de su hija hacia su abuelo, ella habló con su famoso padre, la cantante explicó que le preguntó tanto a él como a su madre Silvia Pinal e incluso a su media hermana Sylvia Pasquel, señalando que ésta tenía tan sólo 14 años cuando el rocanrolero y la diva del cine mexicano se casaron, algo que hubiera sido muy atractivo para alguien con esa clase de inclinaciones, sin embargo, no pasó nada con ella ni con nadie más de la familia.

"Por favor, dense cuenta de dónde vienen las cosas y si se puede ayudar a esta persona, que es mi hija y que amo con toda mi alma yo lo hago; pero quiero poner el hasta aquí, porque no es posible que se nos señale y se nos juzgue, que se nos crucifique con algo que no he hecho, ni yo, ni mi padre y lo digo con el corazón, porque lo conozco, porque me parió, porque me dio la vida y porque lo amo, y a mi hija también la amo y le di la vida, y la perdono porque sé que está enferma, porque sé que ella no es así".