Frida Sofía quiere demandar a su ex

HERMOSILLO, SON.- Frida Sofía, quien ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, decidió demandar a su ex pareja Christian Estrada, luego de que éste haya revelado que ella abortó al bebé de ambos hace tiempo.

En “Ventaneando” se dio a conocer un audio de una llamada que hizo la hija de Alejandra Guzmán, quien dice que el modelo y concursante de “Guerreros 2020” se ha colgado de la relación que ambos tuvieron y el tema del aborto para hacerse fama.

“Como ven, me he apartado de toda la farándula, pero este p…. no para y no para. Ay Dios mío, no sé cuándo, no sé qué quiere, si quiere fama que la consiga, pero ya me deje en paz, ya fue demasiado con exponer mi aborto, con ir a hablar siempre de mí a los programas, a difamarme y usarme emocional y psicológicamente, no se vale”, comentó.

Es algo muy delicado lo del aborto que se le hizo muy fácil gritarlo a los cuatro vientos y son puras mentiras. Cuando estaba embarazada no fue a verme y no me hablo en 9 días, tengo hasta videos con pruebas pero ya estoy hasta la ma….creo que ya es hora de meterle una demanda por el c….”, declaró.

En entrevista para “Ventaneando”, Christian dijo que el aborto lo afectó demasiado y que, por Frida Sofía, a pesar de que lo suyo terminó, solo queda cariño.

“Fue una cosa muy fea y dolorosa. Traté de tener mentalidad y fortaleza para penar cómo salir de esto. A ella le tengo un gran respeto, es una gran mujer, una gran dama, y como todo siempre habrá discusiones y peleas, y como todo el mundo sabe lo que pasó entre nosotros, yo lo tomé muy fuerte y duro porque me afectó y como hombre me sigue afectando”, comentó.

Respecto a su supuesto romance con Alejandra Guzmán, la madre de su ex, éste volvió a negarlo todo.



“Creo que la señora sabe que el hombre que fui con su hija, el caballero respetuoso. A la señora Guzmán le mostré mucho respeto, pero entre ella y yo no pasó absolutamente nada, solo lo que queda es cariño y si cruzamos caminos la saludo con gusto”, contó.

“Para ser sincero, el día que le llevé serenata, invité a Frida Sofía, pero ella salió con otras cosas. Para mí, lo de la serenata fue algo de caballero (…) Frida no quiso acompañarme, son cosas que no quiero hablar, en mi corazón yo sé que no hice nada mal, le fui un gran hombre y caballero”.