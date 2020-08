Frida Sofía explota contra Ferka: “penFerka, el ped* es contigo”

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía, fiel a su costumbre, no se anduvo con medias tintas y a través de sus historias de Instagram despotricó en contra de Ferka, luego de que la actriz confirmara que se había dado otra oportunidad con Christian Estrada, ex de la hija de Alejandra Guzmán.

Tras percatarse que la actriz María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, no respondió a sus primeros ataques en redes sociales, Frida retomó su cuenta en la red social y sin titubear expresó: “pero por qué no dice nada… di algo pen…Ferka so bitch…”.

Pero la cosa no quedó ahí, y para dejar en claro que ahora su descontento es con la actriz y no con su ex, Frida Sofía agregó: “y ahora qué pinc** leona ¿no?... todo mundo dice ‘ay, por qué no superas al Ch… focking talking about… o sea, nooo, el pedo es con ella, por pend*** penFerka, el ped* es contigo cab****… te crees bien pinche leona, yo te enseño, pinc** gata”.

Hasta este momento Ferka no ha dado respuesta a ninguna de las ofensas que ha recibido por parte de la hija de Alejandra Guzmán, por su parte, Christian Estrada sigue gritando su amor por la artista mexicana.