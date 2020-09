Frida Sofia estalla contra Ninel Conde: ¡Fíjate en la mala relación que llevas con tus hijos!

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía, fiel a su costumbre, no dudó en arremeter en contra de Ninel Conde luego de que la actriz y cantante la insultara tras defender su romance con Larry Ramos.

Asegurando que nunca dijo que Ramos era un estafador, la hija de Alejandra Guzmán manifestó su descontento en contra de Conde debido a que esta se defendió recordando el pleito de Frida contra su famosa madre.

“¡Me ca&$! Yo también podría decirle: ‘¿Qué esperas de alguien que abandona a su hijo, que ya se embarazó de dos cab$%&#$ y ahora se quiere embarazar de otro?’; ¡ah, verdad, cab$%&#! Mejor fíjate en la mala relación que llevas con tus hijos y aun así buscas tener otro a tus casi 50 años; te van a quitar a uno y ¿ya quieres tener otro? La mujer está loca, necesita un psiquiatra”, dijo la joven cantante a una revista de publicación nacional.

Posteriormente, Frida envió un contundente mensaje contra Ninel: “No te metas conmigo, no te metas en una relación de madre e hija, cuando tú estás peleando la patria potestad de tu hijo, ¡idiota!; bájale dos rayitas, a mí me vale tres pepinos lo que pase con tu vida. Pero, ¿qué se espera de alguien como tú, mi vida?; mejor cállate, pen&#%$”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Frida contó detalles de la relación que mantuvo con Ramos y por qué decidió terminar con él.

“Solo se acercó a mí para conocer a mi mamá y ofrecerle invertir en sus negocios. Yo llevé a mi mamá al yate de Larry para presentársela, pero jamás pensé que en el futuro siguieran sus citas sin mí. De repente se empezaron a llevar superbién, y después de que terminé con Larry, ellos se seguían reuniendo; ella me decía que era por negocios, pero se veían a bordo de un yate, en Miami, con alcohol y en el des%&#$%”.

Asimismo, Frida dijo que Larry quería tener un hijo con ella, tal como ahora se dice sucede con Ninel. “Sí, la diferencia es que en aquel entonces (2015) yo tenía 23 años, y ahora Ninel tiene casi 50. Varias veces me dijo que no me cuidara, que se quería casar y tener una familia. Además, a la segunda salida me presentaba como su esposa, eso jamás me gustó, por eso es que duré sólo tres meses con él, aunado a la cercanía que comenzó a tener con mi madre”, contó.