Frida Sofía asegura que buscó a Alejandra Guzmán

Frida Sofía sigue contando detalles del distanciamiento que mantiene Alejandra Guzmán, luego de que la cantante se muestra inseparable de su ex novio, el modelo Christian Estrada.

A pesar de que muchos la han juzgado por ventilar en las redes sociales los problemas que tiene con su famosa madre, la joven asegura que contario a lo que se piensa, ya intentó tener un acercamiento con la intérprete, pero no obtuvo la respuesta que ella esperaba.

Ya no hay comunicación, ya no hay respeto. La última vez que le hablé fue en Navidad, no me contestó, y ya, decidí nunca hablarle yo tampoco, contó en entrevista para el programa Suelta la Sopa.

Por su parte, el pasado 10 de mayo la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán dijo que su hija no la había llamado para felicitarla por el Día de las Madres.

Cabe señalar que, en días recientes, la joven reveló a una publicación que no es la primera vez que La Guzmán “se mete” con uno de sus ex novios, asegurando que no le sorprende la cercanía de Estrada con ella.