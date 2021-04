Frida Sofía SÍ denunciará a Enrique Guzmán por abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía no piensa dejar sus acusaciones contra Enrique Guzmán en solo palabras.

Luego de que su abuelo asegurara que la demandará por daño moral, ahora ella contratacará con una denuncia penal por abuso sexual.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Quien dio la noticia fue Gustavo Adolfo Infante a través del programa “Sale el Sol”, donde reveló que la joven ya está analizando sus posibilidades e incluso cuenta con el apoyo de su padre Pablo Moctezuma.

Estoy en condiciones de decirles, que Frida Sofía sí va a demandar, tiene el apoyo de su padre y sí lo va a denunciar”, dijo el periodista.

Las declaraciones del comunicador llegan el mismo día que Enrique Guzmán dijo a Tv Notas que ya contrató a un abogado en Estados Unidos para proceder contra su nieta.

“Llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”, comentó a la publicación mexicana.

Con este pleito legal, el intérprete de “La Plaga” buscará limpiar su nombre y contará con el apoyo de Alejandra Guzmán, la madre de Frida Sofía.

“Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar. Yo no soy un degenerado, nunca lo he sido y no quiero que se me quede este estigma”.