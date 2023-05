Freyja Phoria modelo y empresaria erótica, aboga por la diversidad y aceptación

Ciudad de México.-Freyja Phoria, una empresaria del mundo erótico, ha compartido su experiencia sobre las críticas y ofensas que ha recibido debido a su aspecto alienígena e intergaláctico.

Freyja considera que estas formas de discriminación no deberían existir en la actualidad y opina que vivimos en un momento en el que los seres humanos deberían aprender unos de otros.

"La vida debería ser divertirse, no recurrir a la hostilidad y la violencia porque no entiendes algo. Es importante tener creencias desafiantes de vez en cuando y abrirse a diferentes culturas y formas de pensar y no estancarse al establecerse en sus formas", declaró Freyja al periódico "Daily Star".