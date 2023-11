Frank Ocean anticipa nueva música en Instagram después de 7 años sin nuevo álbum

ESTADOS UNIDOS.- Tras su polémica presentación en el festival de Coachella este año, Frank Ocean ha decidido regresar a Instagram con múltiples fotografías casuales; sin embargo, la noche del pasado jueves sorprendió a sus fanáticos con un fragmento de lo que parece ser una nueva canción.

En un generoso video de 45 segundos, el intérprete de "Bad Religion" un pedazo de una canción, que parece durar 3 minutos con 48 segundos, en la que parece estar reflexionando sobre su juventud y un pasado romance.

La pista posee el característico sonido de Ocean con elementos del género alternativo, R&B y soul, con un sonido bastante claro de su voz.

Esta no es la primera vez que Frank Ocean anticipa nueva música, después de más de 7 años del lanzamiento de su último álbum 'Blonde', pues en Coachella confirmó la existencia de nuevo material discográfico.

Ha pasado tanto tiempo. Todo el mundo habla de lo mucho que ha pasado. Ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo. Pero los he extrañado. Quiero hablarles sobre por qué estoy aquí, porque no es por un nuevo álbum. No es porque no haya un nuevo álbum... pero no lo hay en este momento. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No, no es en este momento", dijo Frank.