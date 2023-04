Franco Escamilla rompe el silencio por los dichos de Ricardo O'Farril sobre Bryan Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.-Franco Escamilla, un reconocido comediante, rompió en su cuenta de Twitter el silencio respecto a los dichos de Ricardo O'Farril.

Según su publicación, recibió insultos y críticas por parte de una "policía de la moral" que no parecía entender el uso de la ironía en su trabajo.

Escamilla señaló que primero fue atacado por un chiste que no hizo, luego por hablar de un chiste de otro comediante y, por último, por no hacer un chiste en una situación delicada, lo último respecto a lo del caso O'Farril.

Escamilla dijo que los temas que abordó Ricardo O’Farrill en su transmisión eran muy delicados y esperaba que fueran tratados por los medios correctos, “mediante una denuncia, abogados y gente que vaya hacer algo al respecto”.

No somos quién para emitir un juicio al respecto y no vamos hacer chistes porque no me parece un tema gracioso y sí estoy preocupado por nuestros compañeros, quiero pensar que no son ciertos, y todo lo que se dijo en estos lives me encantaría que fuera un malentendido o una broma porque es aterrador pensar que fuera cierto”, agregó.