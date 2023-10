Francisco Céspedes asegura que Luis Miguel le dedica ''Pensar en ti'' a su madre

Ciudad de México.- Luis Miguel se la posicionado como uno de los más grandes intérpretes del medio artístico.

Ya que muchos de sus temas han conquistado corazones, ahora Francisco Céspedes señaló que el tema ‘Pensar en ti’' que es de su autoría, tiene un lugar especial en la vida de LuisMi.

Aunque pudiera considerar que esta melodía es para una ex del cantante, según Céspedes, el cantante dedica la canción a su madre Marcela Basteri.

Él estaba buscando a su mamá en ese momento todavía, yo no quisiera haber estado, no he estado nunca, ni quisiera estar en los zapatos de Luis Miguel en ese instante de buscar a su madre y no aparecer nunca más”