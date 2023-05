Francia Raisa, quién donó un riñón a Selena Gómez denuncia amenazas de muerte

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La actriz originaria de Honduras, reveló en una entrevista que ha sido objeto de acoso y enfatizó que ha recibido mensajes donde le desean la muerte.

Francia Raisa, fue por muchos años la mejor amiga de la actriz y cantante Selena Gómez. Después de donarle un riñón en 2017, hizo una fuerte confesión, pues ha recibido desde ese momento muchos comentarios negativos.

Fue en el año de 2014 cuando a Selena se le diagnostico con Lupus, una enfermedad autoinmune, lo que provocó que a la cantante se le tuviera que realizar un transplante inmediato, la donante fue quién en ese entonces era su mejor amiga. Es bien sabido que a raíz de esa operación, en ese momento y sin explicación alguna, la cantante se fue distanciando de su mejor amiga, acción que dejó a todos sus fans consternados, puesto que, eran muy unidas.

A través de una entrevista dada para el sitio TMZ, Francia denunció estar recibiendo amenazas por parte de los fanáticos de la cantante, los cuales han afectado de manera emocional y negativamente a la protagonista de la serie ‘como conocí a tu padre’. Lo que la llevo a tener que dejar de seguir las cuentas oficiales de Selena.

Quiere pasar la página y seguir con su vida

‘’Estoy haciendo todo lo posible para no escuchar, para lo leer, estoy muy feliz viviendo mi vida y enviándole amor a todos…’ ‘Lo entiendo porque también he sido fan… pero no es agradable, y yo diría no solo conmigo, sino con cualquiera, por favor deténganse’’, ‘‘Creo que el comentario que más me ha dolido fue uno que decía: ’Espero que alguien te meta la mano en el **** y te arranque el otro riñón maldita’', expresó.

Además, reconoció que la cantante ha estado pendiente de ella y reprueba totalmente los actos y mensajes emitidos por los usuarios en redes sociales, haciendo un llamado a sus seguidores, pero estos no hacen caso alguno. ‘‘Ella está literalmente diciendo por ahí: ‘Por favor para’, así que no entiendo porque no se detiene’’, concluyó Raisa