Florinda Meza dice que no sabe nada de proyecto sobre bioserie de Chespirito

Ciudad de México.- Florinda Meza dice desconocer el proyecto de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños.

A pesar de que la actriz reveló que tiene planes para volver a trabajar, no sabe nada sobre la bioserie de su esposo que prepara Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

“Tengo cosas que se empiezan a cocinar, pero las tengo que decir cuando ya se deban decir. Espero que pronto suceda, televisión o plataforma, o lo que sea”, dijo a los reporteros que la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Florinda Meza dice que no es su proyecto

Al escuchar las primeras preguntas de los periodistas sobre el tema, la viuda de ‘Chespirito’ inmediatamente respondió: “No sé, eso no es mi proyecto”.

Tras la sorpresa de la prensa por su respuesta y la incredulidad de que no haya sido contemplada para el proyecto, Florinda añadió: “No sé nada absolutamente, lo que me están diciendo para mí es novedad. No te puedo preguntar eso, pregúntenselo a él”.

Fotos: Agencia México

Y ante la duda sobre si aceptaría la propuesta del hijo de su fallecido esposo para formar parte de la esperada bioserie, la artista solo comentó: “Yo ahorita mientras no haya nada, no puedo contestar”.

Florinda Meza agradece elogios por fotografía

Cambiando radicalmente de tema, Florinda Meza agradeció los elogios y buenos comentarios que recibió por la foto que colocó en redes sociales donde se observa posando en bikini cuando era joven.

“Muchas gracias, espero que me dure la energía más que nada, porque el trabajo parece ser que ahí viene”, remató.