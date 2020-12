Florencia de Saracho revela el género de su bebé

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas, Florencia de Saracho reveló que un nuevo integrante estaba por llegar a la familia y es que se encuentra en la dulce espera de su tercer hijo o hija.

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la reconocida actriz compartió un par de videos, donde aparece acompañada por su familia rodeada de globos en color rosas y azules, y frente a ellos había dos bombas llenas del humo que se encargarían de decir el género del bebé.

En las grabaciones se puede ver a Florencia llena de emoción y ansias, por saber que será su bebé, cuando segundos más tardes el humor sale en color rosa, confirmando que será una niña a quien tenga en sus brazos.

Tati quería Niño sufrió un ratito pero ya se le pasó ... gracias" fue parte de lo que escribió la actriz en la publicación.

La actriz y su esposo no podían con tanta emoción y felicidad, ante esta noticia, sin embargo el hijo mayor no parece haber tenido la reacción esperada, pues el deseaba tener un hermanito, no paró de llorar al enterarse de que tendría una hermanita.

En cuestión de minutos Florencia comenzó a recibir cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores, entre sus 'colegas' del espectáculo Maite Perroni fue una de las que manifestó con sus buenos deseos.

Con información de TV Notas