Florence Pugh confiesa que Christopher Nolan se disculpó por darle un rol pequeño en Oppenheimer

TIJUANA.- Durante una entrevista con MTV UK, Florence Pugh, quien interpretó a Jean Tatlock en Oppenheimer, confesó que Christopher Nolan le pidió disculpas por darle un rol ´pequeño´ en la película.

Florence explicó que no sabía qué se haría, pero que a Nolan le interesaba que supiera que el suyo no era un gran papel pero eso no le importó. Dijo que aún así fuera participar como extra, y aún sin leer el guión, estaba segura de que lo haría.

Pugh compartió que su experiencia trabajando con Nolan fue excepcional, ya que la dedicación del director al arte de hacer películas es mágico.